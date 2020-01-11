Экономика

Pravda.RuPravda.RuС пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений. Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.
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с чего всё началось
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" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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