Экономика
Инвест-ФорсайтПенсии обложат подоходным налогом
Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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