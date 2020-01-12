Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтПенсии обложат подоходным налогом

Новая пенсионная система (ГПП — гарантированный пенсионный план) предполагает, что после завершения накопительной фазы гражданин сможет либо приобрести «пожизненный пенсионный план», либо забрать накопленное сразу.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
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