с чего всё началось

Общество Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.

Экономика Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.

Общество В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов «К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.

Общество В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.

Политика Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Общество Зеленый снег напугал жителей Челябинска Зеленый снег обнаружили в Челябинске. Странным налетом сугробы покрылись на въезде в город со стороны Екатеринбурга.

Общество Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Политика Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.