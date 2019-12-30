Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

С 1 января на 6,6 процента проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. При этом все ушедшие на заслуженный отдых будут получать больше величины прожиточного минимума в том субъекте Федерации, где они зарегистрированы.
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Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

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