Экономика
Парламентская газетаПенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
С 1 января на 6,6 процента проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. При этом все ушедшие на заслуженный отдых будут получать больше величины прожиточного минимума в том субъекте Федерации, где они зарегистрированы.
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Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Политика
Помпео и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака
В ходе беседы Помпео обсудил с премьер-министром ситуацию в Ираке и «продолжающиеся провокации и угрозы» региону со стороны Ирана.
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Армия и оружие
ВВС США атаковали союзников Ирана на границе Ирака и Сирии
Самолеты ВВС США нанесли удар по союзным Ирану шиитским ополченцам на границе Ирака и Сирии.
Космос
Наша Солнечная система, возможно, захватила «чужие» кометы
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Кино
Стал известен сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Главными противодействующими персонажами станут младший сын Гарри Поттера Альбус Северус и дочь Волан-де-Морта, которая хочет воскресить своего отца.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Хоккей
Что говорили хоккеисты и тренеры после победы России над Швецией в полуфинале МЧМ
"Будем биться за всю страну" Для сборной России победа над национальной командой Швеции стала если не исторической, то знаменательной.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна оказалась владелицей элитной квартиры в Москве
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна оказалась владелицей огромной элитной квартиры в Москве.
Единоборства
Менеджер Хабиба: «Реванш с Макгрегором не входит в наши планы»
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о скором проведения поединка-реванша с ирландцем Конором Макгорегором.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Культура
Президент Туркменистана поработал диджеем на новогоднем корпоративе
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.