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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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В ДТП с фургоном и внедорожником в Петербурге погиб водитель грузовика

ДТП в Калининском районе Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, столкновение произошло 14 августа около 14:21 мск на пересечении оживленных Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.
REGNUM08:26