Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Саминвестор
Саминвестор

НПФ проиндексировали пенсии россиян на 7,1% и 8%

Сегодня, 14 августа 2020 года, стало известно, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) повысили размер срочных пенсий россиян на 7,1%, размер пожизненных пенсий - на 8%. Индексация произошла с 1 августа текущего года, сообщает «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
News.ru

Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

News.ru11:17
Общественная служба новостей

Пенсии в России пошли на неравномерное увеличение

Общественная служба новостей03:56
iReactor

Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

iReactor05:08
Народные новости

НПФ проиндексировали выплаты россиянам

Народные новости04:14
Экономика сегодня

Дисбаланс доходов вскрыл проблему негосударственных пенсий в России

Экономика сегодня07:28
Банки.ру

НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

Банки.ру02:09
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Коммерсантъ18:16

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
85

Шерстистые носороги вымерли из-за изменений климата, а не охоты на них

Благодаря исследованиям ДНК носорогов, возраст которых составляет до пятидесяти тысяч лет, ученые выяснили, что популяция шерстистых носорогов были довольно стабильны, однако они вымерли в один непредвиденный момент.
ToDay News Ufa10:51
4

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
349