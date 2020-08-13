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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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Эксперт указал на риск разных коэффициентов в частных фондах и ПФР

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