Пенсии пошли на неравномерное повышение
Пенсионный фонд России ранее сообщал (см. "Ъ" от 26 мая), что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
Пенсии пошли на неравномерное повышение
НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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