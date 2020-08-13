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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Пенсионный фонд России ранее сообщал (см. "Ъ" от 26 мая), что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
Банки.ру

НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

Банки.ру02:09
iReactor

Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

iReactor05:08
Народные новости

НПФ проиндексировали выплаты россиянам

Народные новости04:14
Экономика сегодня

Негосударственные пенсионные фонды провели индексацию выплат

Экономика сегодня04:09
Общественная служба новостей

Пенсии в России пошли на неравномерное увеличение

Общественная служба новостей03:56
Слово и Дело

НПФ произвели индексацию пенсий на уровне выше 7%

Слово и Дело05:47
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Коммерсантъ18:16

Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Министерство здравоохранения РФ не направляло Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Интерфакс01:15
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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РБКвчера в 07:17
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Областную больницу в Калининграде оштрафовали за вспышку коронавируса

Ленинградский районный суд г. Калининграда оштрафовал Областную клиническую больницу Калининградской области на 100 000 рублей за нарушения, связанные со вспышкой коронавируса в учреждении.
Русский Запад03:49
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Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Linkin Park выпустили неизданную ранее песню и анонсировали переиздание «Hybrid Theory»

Альтернативная рок-группа Linkin Park анонсировала на 9 октября выход специального переиздания своего дебютного альбома «Hybrid Theory», которому в этом году исполнилось 20 лет, сообщает издание NME.
Афиша Daily02:30
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