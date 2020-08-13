Пенсии пошли на неравномерное повышение

Политическая Экспертиза 8

Пенсионный фонд России ранее сообщал (см. "Ъ" от 26 мая), что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек.