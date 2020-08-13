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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Пенсионный фонд России ранее сообщал (см. "Ъ" от 26 мая), что его корректировки составляют 9,1% и 8% соответственно. В ПФР получают пожизненные пенсии 80 тыс. человек, срочные — 32 тыс. человек.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
Слово и Дело

НПФ произвели индексацию пенсий на уровне выше 7%

Слово и Дело05:47
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Коммерсантъ18:16
Народные новости

НПФ проиндексировали выплаты россиянам

Народные новости04:14
Экономика сегодня

Негосударственные пенсионные фонды провели индексацию выплат

Экономика сегодня04:09
Общественная служба новостей

Пенсии в России пошли на неравномерное увеличение

Общественная служба новостей03:56
Банки.ру

НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

Банки.ру02:09
iReactor

Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

iReactor05:08

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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В Минпросвещения отреагировали на поборы в школах из-за коронавируса

Ранее стало известно, что руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:44

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт02:35
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости06:00