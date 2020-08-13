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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пенсии пошли на неравномерное повышение

НПФ в среднем отстали от ПФР в индексации Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с 1 августа увеличили выплаты клиентам, получающим пожизненные или срочные пенсии.
Коммерсантъ18:16
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НПФ в среднем отстали от Пенсионного фонда в индексации

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Негосударственные фонды увеличили выплаты по пенсионным накоплениям

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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
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Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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