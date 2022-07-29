Самозанятым станет проще зарегистрироваться Самозанятые россияне теперь смогут встать на учет в налоговых органах не только через приложение Мой налог и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, но и через портал госуслуг.
Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен является доказательством популяризации русофобских взглядов в западных странах.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.