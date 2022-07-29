Будьте в Плюсе

Пенсии повысят работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам.
Парламентская газета
Насколько повысят пенсию, будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году.
Финмаркет
Самозанятым станет проще зарегистрироваться Самозанятые россияне теперь смогут встать на учет в налоговых органах не только через приложение Мой налог и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, но и через портал госуслуг.
АСТВ
Также в августе фиксированную выплату к пенсии удвоят тем россиянам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.
Парламентская газета

Подробнее о событии

«Это закон»: В августе выплату к пенсии удвоят
ВЕСТИ: Приморье20:01
Кто получит прибавку к пенсии в августе 2022 года
Волжская правда (Волжский)29 июля в 08:06
Пенсии повысят работающим пенсионерам с 1 августа
Телепорт29 июля в 06:32
С 1 августа фиксированную выплату к пенсии удвоят. Кому?
Konkurent.ru28 июля в 19:30

Интересное

Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации

Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
РИА Новости19:12

ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе, сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области, передает «Прайм».
РБК19:16

Сенатор Пушков призвал выслать из России сотрудницу норвежского консульства

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен является доказательством популяризации русофобских взглядов в западных странах.
RT на русском18:47

Форварду «Боруссии» Алле диагностировали рак яичек, футболист пройдет курс химиотерапии

Ивуарийскому нападающему дортмундской "Боруссии" Себастьену Алле диагностировали рак яичек, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новостивчера в 09:02

МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском17:47

Зеленский: Киев принял решение об эвакуации жителей Донецкой области, власти окажут помощь

Президент отметил, что правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области уже есть, и сейчас все в процессе организации.
РБКвчера в 16:10

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
РИА Новости20:04

Ракетный эсминец США Forrest Sherman прибыл в Турцию

Ракетный эсминец США Forrest Sherman прибыл в турецкий порт Аксаз.
Известия20:14

Ефим Шифрин не смог забыть предательство близкого человека

Рассуждая об отношениях, эстрадный артист заявил о готовности простить любой проступок. Но речь идет не о физической измене.
ФАН21:01

Эксперт Васильев спрогнозировал снижение роли доллара и евро в ближайшие месяцы

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что значимость доллара и евро в первом полугодии существенно просела, и этот процесс будет продолжаться в ближайшие месяцы.
RT на русском21:00