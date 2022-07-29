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Пенсии повысят работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам.
Парламентская газета
Размер повышения определят исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в пенсионную систему в предыдущем году.
Парламентская газета
Перерасчет выплат осуществится в беззаявительном порядке.
Парламентская газета
Также в августе фиксированную выплату к пенсии удвоят тем россиянам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.
АСТВ

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