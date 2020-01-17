С января 2020 года страховые пенсии жителей Псковской области увеличились в среднем на 944 рубля.

Происшествия В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Политика Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.

Экономика Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.