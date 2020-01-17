Экономика
КП - ПсковПенсии псковских пенсионеров выросли на 944 рубля
С января 2020 года страховые пенсии жителей Псковской области увеличились в среднем на 944 рубля.
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Пенсионный фонд подсчитал средний размер пенсий в Карелии после повышения
Столица на Онего15 января в 07:09
Более 157 тысяч неработающих амурских пенсионеров в январе получат прибавку к пенсии
Зейские Огни15 января в 03:24
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В Новосибирске мать задушила девятилетнюю дочь
В Новосибирске будут судить 28-летнюю мать, которая задушила свою девятилетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
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В Москве два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе
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Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
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В Непале умер самый маленький человек на планете
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Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»
Среди причин экстренной посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово» рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях.
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Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Политика
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила на комментарий главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова касательно слов и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова о нарушении Соединенными Штатами международного права.
Экономика
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Политика
Мишустин назвал главную задачу нового кабмина
По словам Мишустина, главной задачей станет реализация послания президента Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
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Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
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Столичный врач рассказал о пользе родов для женского здоровья
Рождение детей и грудное вскармливание позволяют укрепить иммунитет женщины и увеличивают продолжительность ее жизни.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Футбол
«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы
Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Футбол
Клопп раскритиковал оборонительный стиль игры «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал стиль игры "Манчестер Юнайтед".
Баскетбол
33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Армия и оружие