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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Сегодня размер страховой пенсии в нашей стране в среднем составляет 16 тысяч 500 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАНвчера в 20:11
Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правдавчера в 09:00
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ruвчера в 03:39
Лезги газет

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Лезги газетвчера в 16:34
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ruвчера в 18:32
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВвчера в 17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАССвчера в 17:05

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
РИА Новости05:38
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главной целью раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада является блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Марка Infiniti отзывает в России больше 3900 машин

Скоро представители японской марки в РФ проинформируют собственников дефектных машин о том, что надо предоставить транспортное средство в один из дилерских центров бренда, где специалисты установят новую водительскую подушку безопасности.
CarsWeek.ru05:29
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В Узбекистане планируют создать медицинский кластер по корейской модели

Ташкент, 22 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана поддержала создание медицинского комплекса по корейской модели, сообщает 22 сентября агентство Kun.uz.
REGNUM05:41

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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