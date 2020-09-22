Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей
Сегодня размер страховой пенсии в нашей стране в среднем составляет 16 тысяч 500 рублей.В источнике
С чего всё началось
В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%
Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
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