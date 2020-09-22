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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Сегодня размер страховой пенсии в нашей стране в среднем составляет 16 тысяч 500 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
Лезги газет

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Лезги газетвчера в 16:34
Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правдавчера в 09:00
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ruвчера в 18:32
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАНвчера в 20:11
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ruвчера в 03:39
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВвчера в 17:14
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАССвчера в 17:05

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Новое изображение Amazfit GTR 2 и GTS 2 содержит дату выхода часов

На прошлой неделе Huami сообщила о скором проведения пресс-конференции, которая будет посвящена запуску новых умных часов Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2. Мы уже публиковали первое изображение, на котором часы были показаны рядом.
iXBT.comвчера в 01:20
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации, прибыл в Республику Беларусь для участия во втором этапе совместный белорусско-российских маневров «Славянское братство».
Военное дело03:03
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Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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