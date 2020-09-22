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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Пенсии россиян в 2021 году вырастут примерно на 900 рублей

Сегодня размер страховой пенсии в нашей стране в среднем составляет 16 тысяч 500 рублей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАССвчера в 17:05
Подробнее о событии
Лезги газет

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Лезги газетвчера в 16:34
Комсомольская правда

Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам

Комсомольская правдавчера в 09:00
РЕН ТВ

Счетная палата: в 2019 году ПФР выполнил все обязательства в срок

РЕН ТВвчера в 17:14
ФАН

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 1,5% в 2019 году

ФАНвчера в 20:11
URA.Ru

Счетная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

URA.Ruвчера в 18:32
Газета.Ru

Реальный размер назначенных российских пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Газета.Ruвчера в 03:39
ТАСС

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

ТАССвчера в 17:05

Песков: США впали в санкционную зависимость

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у США есть зависимость от санкций, кроме того, он отказался комментировать слова американского госсекретаря Майка Помпео по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Песков: США впали в санкционную зависимость
Аргументы и Факты06:50
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Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.
РБК05:54
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США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профильвчера в 17:08
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». в секретных документах Минфина США (FinCEN) фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Expert.ruвчера в 00:20
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