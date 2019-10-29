Экономика
Lenta.ruПенсии россиян вложат в Саудовскую Аравию
Предстоящее IPO (первичное публичное размещение акций) саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco интересует российские пенсионные фонды и инвестиционные банки. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии
«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:05
Политика
В ДНР заявили о согласовании даты отвода сил у Петровского
Участники контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали дату возобновления разведения сил у Петровского.
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Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Политика
Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины
Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
RuNews24.ru вчера в 03:49
Армия и оружие
Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ближайшего заместителя главаря запрещенной в России террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 09:39
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Шоу-бизнес
Материлась и пила: зрители пожаловались на «пьяный» концерт Наргиз
Посетители концерта Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске пожаловались на поведение певицы на сцене.
РЕН ТВ 08:43
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
РБК 07:30
Армия и оружие
Представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57
Авиастроительный концерн «Сухой» на авиасалоне «МАКС-2019» представил новейшую разработку России истребитель СУ-57.
SM News вчера в 08:32
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Авто
Kia распространила первые изображения новой Kia Optima
Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com 07:18
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Cyber.sports.ru 07:22
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
110km.ru 10:15
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Экономика
Операторы просят компенсировать их затраты на «пакет Яровой»
В направленном письме компании просят поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования по льготной ставке.
IT-World 09:28
Авто
Начались продажи нового Land Rover Discovery Sport в России
Обновленный Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлен на российском рынке с четырьмя 2,0-литровыми двигателями Ingenium, среди которых два бензиновых на 200 и 249 л.с. и два дизельных мощностью 150 и 180 л.с. Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Автоновости дня вчера в 04:46
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Исторический день: Глава ДНР принял ряд важных решений
Сегодня, 98 октября, в рамках Донецкого международного инвестиционного форума была принята резолюция по итогам работы секции «Экологическое развитие как вклад в развитие будущего поколения».
Rusvesna.su 10:12
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Российская газета 08:31
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
ФАН 09:12
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Ранее альянс сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 октября посетит Одессу, в порт которой совершит заход постоянная противоминная группа в составе четырех кораблей.
РИА Новости 07:14
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
RT на русском 08:37