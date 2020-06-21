Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.
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Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

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С 1 июля в Беларуси повышают трудовые пенсии на шесть процентов

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