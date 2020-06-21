Экономика
Политика СегодняПенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля
Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
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Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
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Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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Вильфанд рассказал о невозможности повторения заморозков в июле
В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия вчера в 22:20
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В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Газета.Ru вчера в 07:12
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Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
Piter.tv 03:45
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Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
В Подмосковье открывается для прихожан Главный храм Вооруженных сил России. Его возвели в парке "Патриот" к юбилею Великой Победы.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Здоровье
В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом
Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
Хакасия 03:45
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Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
Авто
Завод Haval подвел итоги работы за год в России
Letnews.ru 20 июня в 07:02
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
Главврачу Покровской больницы присвоили звание Героя труда
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:51
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Армия и оружие
На Украине допустили удар крылатой ракеты по кораблям Новороссийска
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов рассказал о новой крылатой противокорабельной ракете Р-360, которая способна долететь до российских кораблей в Новороссийске.
Газета.Ru 20 июня в 22:35
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Происшествия
ДТП под Ельцом: среди шестерых погибших был ямальский священник
По информации ГТРК "Ямал", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", среди погибших в ДТП под Липецком был священник ноябрьского храма Архистратига Божия Михаила, иерей Евгений Косолапов.
Вести.Ru 03:51
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Политика
Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века
Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан не спорить о Второй мировой войне, которую назвал крупнейшей катастрофой XX века.
Lenta.ru 04:53
Путешествия
Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле
Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
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Гаджеты
Умные часы Samsung Galaxy Watch 3 на живых фото со включенным экраном
Компания Samsung активно готовит умные часы Galaxy Watch 3: они должны выйти одновременно с Galaxy Note20 в начале августа.
iXBT.com 03:48
Общество
В России за сутки выявлено 7 600 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
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ЦБ снизил ставку до 4,5% годовых
Центробанк на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу на один процент - до 4,5% годовых.
Газета.Ru 19 июня в 08:42
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На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40