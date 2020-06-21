Экономика
Политика СегодняПенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля
Трудовые пенсии белорусских граждан увеличатся с июля, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Перерасчет пособий для граждан Белоруссии пенсионного возраста будет проведен на фоне роста средней заработной платы в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество
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На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Палкин: в оставшихся играх за «Шахтер» сыграет молодежь
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Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом
Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
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Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
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Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»
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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
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В трех общежитиях Абакана выявили заболевших коронавирусом
Сегодня глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что в трех общежитиях выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией.
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Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 20 июня в 10:52
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Названы планируемые сроки начала регулярного авиасообщения с Турцией
Выяснилось, когда планируется возобновить регулярное авиасообщение с Турцией, передает АТОР.
Газета.Ru 04:31
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Политика
США намерены профинансировать проекты о современной истории Украины
Госдеп США планирует выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины.
RT на русском вчера в 23:00
Наука
Предложен новый экспресс-метод исследования глиобластомы
Российские ученые отработали методику изучения образцов опухолей мозга (глиобластом) с помощью высокоразрешающего метода масс-спектрометрии вторичных ионов.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
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Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений
Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26