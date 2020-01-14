Минимальная пенсия в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась выше, чем на Украине. За последние полгода ее размер вырос на 45%, пишет «Страна.UA» 14 января.

Общество В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.

Космос Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.

Экономика В России вырос нелегальный рынок сигарет Импорт табачного сырья вырос на 8,3%. По мнению экспертов, теневой рынок сигарет после введения маркировки существенно не сократился, так как в ряде торговых точек табачные изделия продолжают продавать без выдачи чека.

Происшествия РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Экономика Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем.

Энергетика В России в начале года растут цены на бензин и дизель С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

Армия и оружие США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Экономика РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.