Экономика

ИзвестияИзвестияПенсии в ДНР оказались выше украинских

Минимальная пенсия в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась выше, чем на Украине. За последние полгода ее размер вырос на 45%, пишет «Страна.UA» 14 января.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Пенсии в ДНР превысили украинские

Lenta.ru05:15

Пенсии в ДНР оказались выше украинских

Известия06:36

Пенсии в ДНР превысили украинские

РЕН ТВ05:56

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

News.ru06:32

На Украине пенсии оказались ниже, чем в ДНР

Pravda.Ru07:00

Повышение пенсий в ДНР — что пишут об этом украинские СМИ

Красная весна08:11

Минимальная пенсия в ДНР обогнала украинскую

ФАН13:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Наука

Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое

Популярная механика 09:36
Общество

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
РИА Новости 19:35
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
ToDay News Ufa 07:03
Космос

Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид

Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Индикатор 01:57
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Экономика

В России вырос нелегальный рынок сигарет

Импорт табачного сырья вырос на 8,3%. По мнению экспертов, теневой рынок сигарет после введения маркировки существенно не сократился, так как в ряде торговых точек табачные изделия продолжают продавать без выдачи чека.
АБН 21:59
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета.
Lenta.ru 02:51
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Происшествия

Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина.
Российская газета 17:51
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Общество

СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Росбалт 07:46
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Футбол

«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ

Чемпионат 16:33
Экономика

Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем.
Вести.Ru 17:34
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости 16:33
Армия и оружие

США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками

Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.
RT на русском 21:21
Здоровье

В Оренбуржье жительница Гая скончалась от свиного гриппа

По информации региональных СМИ, 39-летняя жительница Гая накануне, 14 января, скончалась в больнице Новотроицка.
Orenburg.media 21:45
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС 16:01
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме

Стена обрушилась в Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 22:18
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Экономика

РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Коммерсантъ 22:07
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Армия и оружие

Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»

В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Известия 18:32
Хоккей

Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»

Кубань-Информ 06:21
Общество

В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении

В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
РЕН ТВ 18:08
Политика

В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное