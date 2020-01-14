Экономика
ИзвестияПенсии в ДНР оказались выше украинских
Минимальная пенсия в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась выше, чем на Украине. За последние полгода ее размер вырос на 45%, пишет «Страна.UA» 14 января.
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Наука
Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Экономика
В России вырос нелегальный рынок сигарет
Импорт табачного сырья вырос на 8,3%. По мнению экспертов, теневой рынок сигарет после введения маркировки существенно не сократился, так как в ряде торговых точек табачные изделия продолжают продавать без выдачи чека.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Футбол
«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ
Экономика
Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
Кредит недоверия: банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах. В 2019 году более 60 процентов россиян не смогли получить заем.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Армия и оружие
США ускоряют разработку средств борьбы с беспилотниками
Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.
Здоровье
В Оренбуржье жительница Гая скончалась от свиного гриппа
По информации региональных СМИ, 39-летняя жительница Гая накануне, 14 января, скончалась в больнице Новотроицка.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме
Стена обрушилась в Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Энергетика
Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Армия и оружие
Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»
В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.