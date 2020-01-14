Экономика
ИзвестияПенсии в ДНР оказались выше украинских
Минимальная пенсия в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась выше, чем на Украине. За последние полгода ее размер вырос на 45%, пишет «Страна.UA» 14 января.
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Политика
В Госдуме оценили литовскую идею праздновать день взятия Москвы
В Госдуме назвали невежественным литовского парламентария, предложившего отмечать день взятия Москвы.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Гаджеты
Qualcomm развязала ценовую войну, производители смартфонов отказываются от платформ MediaTek
Хорошая сама по себе платформа MediaTek Dimensity 1000 стала первой жертвой ценовой войны, развязанной Qualcomm Обычно снижение стоимости однокристальных систем начинается через 3-6 месяцев с момента их производства и начала отгрузок, это позволяет производителям смартфонов снижать стоимость как уже имеющихся в продаже, так и новых моделей.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Энергетика
Белоруссия намерена заменить российскую нефть на поставки с Украины
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
Политика
Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
Встреча состоялась накануне в Москве.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков рассказал, почему у него до сих пор нет детей
Напомним, коллега Олега Меньшикова 80-летний Эммануил Виторган за последние два года умудрился дважды стать папой.
Футбол
«Спартак» провел первую тренировку на сборе в ОАЭ
Происшествия
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Политика
Роухани высказался о виновниках трагедии украинского Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани высказался о виновных в крушении Boeing 737 украинской авиакомпании на территории Тегерана.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Общество
Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным
Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Политика
Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца
Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Здоровье
Сонный, грустный, без волос. 7 советов для тех, кому не хватает солнца
Кстати, исследования не раз подтверждали, что чаще всего с нехваткой витамина D3 сталкиваются именно южане: в отличие от северян, они не так внимательно контролируют его уровень и не принимают соответствующие добавки, а еще у многих из них есть привычка старательно прятаться от солнца.
Общество
Туроператоры предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила о сложностях, которые будут ждать туристов, заселяющихся в отели среднего ценового сегмента в Турции.
Общество
В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью
В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.