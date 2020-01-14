Минимальная пенсия в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась выше, чем на Украине. За последние полгода ее размер вырос на 45%, пишет «Страна.UA» 14 января.

Гаджеты Qualcomm развязала ценовую войну, производители смартфонов отказываются от платформ MediaTek Хорошая сама по себе платформа MediaTek Dimensity 1000 стала первой жертвой ценовой войны, развязанной Qualcomm Обычно снижение стоимости однокристальных систем начинается через 3-6 месяцев с момента их производства и начала отгрузок, это позволяет производителям смартфонов снижать стоимость как уже имеющихся в продаже, так и новых моделей.

Политика Роухани высказался о виновниках трагедии украинского Boeing Президент Ирана Хасан Роухани высказался о виновных в крушении Boeing 737 украинской авиакомпании на территории Тегерана.

Происшествия Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Авто АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Политика Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Здоровье Сонный, грустный, без волос. 7 советов для тех, кому не хватает солнца Кстати, исследования не раз подтверждали, что чаще всего с нехваткой витамина D3 сталкиваются именно южане: в отличие от северян, они не так внимательно контролируют его уровень и не принимают соответствующие добавки, а еще у многих из них есть привычка старательно прятаться от солнца.