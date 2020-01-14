Экономика
Lenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Хоккей
Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Происшествия
Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону оформила кредиты на 30 коллег
Футбол
Моуринью: не завидую «Манчестер Сити» или «Ливерпулю»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью призвал не сравнивать его команду с другими клубами английской Премьер-лиги.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Футбол
Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в «Спартак»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о несостоявшихся переходах в московский клуб известных футболистов.
Происшествия
Вокалист Animal ДжаZ попал в ДТП под Ульяновском
Российский музыкант, вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в аварию под Ульяновском.
Общество
Японский миллиардер открыл кастинг на спутницу для полета в космос
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Здоровье
Какие изменения ждут россиян с нового года
В жизни россиян ожидается масса положительных изменений. На 24 препарата пополнился перечень жизненно необходимых лекарств.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Происшествия
В Неаполе столкнулись поезда метро
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Путешествия
В АТОР назвали самые дорогие туры по России в 2019 году
Семья из четырех человек, включая двоих детей, заплатила за пребывание в местном четырехзвездочном отеле 2,079 миллионов рублей, сообщает газета «Известия».
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Политика
В 2019 году Украина запретила ввоз около 1 млн книг из России
Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
Космос
NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста
Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.