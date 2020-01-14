Экономика

Lenta.ruLenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские

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Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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РИА Новости 12 января в 11:20
Экономика

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Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью призвал не сравнивать его команду с другими клубами английской Премьер-лиги.
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Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
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Карпин рассказал о несостоявшемся переходе Салаха в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о несостоявшихся переходах в московский клуб известных футболистов.
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Японский миллиардер открыл кастинг на спутницу для полета в космос

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Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
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Какие изменения ждут россиян с нового года

В жизни россиян ожидается масса положительных изменений. На 24 препарата пополнился перечень жизненно необходимых лекарств.
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В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
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В Неаполе столкнулись поезда метро

РИА Новости 03:56
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На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
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Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
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«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
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Семья из четырех человек, включая двоих детей, заплатила за пребывание в местном четырехзвездочном отеле 2,079 миллионов рублей, сообщает газета «Известия».
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Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
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Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
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