Политика Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами «Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18 В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Россиянам пообещали теплую весну Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.

Общество Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.

Энергетика Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу Газпром перечислил Нафтогазу 29 декабря 2019 года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара по решению Стокгольмского арбитража, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Политика Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.

Спорт Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.