Экономика

Lenta.ruLenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Пенсии в ДНР оказались выше украинских

Известия06:36

Пенсии в ДНР превысили украинские

Lenta.ru05:15

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

News.ru06:32

Пенсии в ДНР превысили украинские

РЕН ТВ05:56

На Украине пенсии оказались ниже, чем в ДНР

Pravda.Ru07:00
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Здоровье

Онколог из ФРГ назвала первые симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru 03:31
Игры

Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Faktom вчера в 08:38
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
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Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 06:40
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Lenta.ru 04:44
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Шоу-бизнес

Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты

Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.
StarHit.ru 06:00
Общество

Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости 06:03
Игры

В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры

3DNews 12 января в 04:32
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Футбол

Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
Чемпионат 06:24
Шоу-бизнес

Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей

Вечерняя Москва 05:12
Общество

Россиянам пообещали теплую весну

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
РИА Новости 04:35
Общество

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
РБК 06:49
Энергетика

Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу

Газпром перечислил Нафтогазу 29 декабря 2019 года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара по решению Стокгольмского арбитража, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Взгляд.ру 06:18
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Общество

В «Брауншвейгской» колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами

Специалисты Роскачества проверили "Брауншвейгскую" сырокопченую колбасу по 76 показателям безопасности и качества.
ТВ Центр 02:10
Футбол

Семак высказался о тренировках Кокорина и Малкома на сборах в Катаре

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Малкома, передает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Спорт

Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд

Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
ProstoProSport вчера в 22:55
Общество

Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Газета.Ru 06:58
Кино

Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 12 января в 16:31
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия вчера в 14:56
Единоборства

Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Известия вчера в 22:30
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Свободная Пресса 07:00
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