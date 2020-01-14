Экономика
Lenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Здоровье
Онколог из ФРГ назвала первые симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой закрыла салон красоты
Салон красоты Анны Бузовой — Buna Beauty Bar — принял первых посетителей в марте 2019-го, а сегодня стало известно о его закрытии.
Игры
В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
Шоу-бизнес
Муж Нетребко опроверг отказ выступать с армянской певицей
Общество
Россиянам пообещали теплую весну
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РБК рассказал, что весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Энергетика
Украина назвала точную сумму декабрьской выплаты Газпрома Нафтогазу
Газпром перечислил Нафтогазу 29 декабря 2019 года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара по решению Стокгольмского арбитража, сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
Политика
Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе
Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами
Специалисты Роскачества проверили "Брауншвейгскую" сырокопченую колбасу по 76 показателям безопасности и качества.
Футбол
Семак высказался о тренировках Кокорина и Малкома на сборах в Катаре
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Малкома, передает пресс-служба клуба.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд
Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.