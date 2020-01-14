Экономика
Lenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские
Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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Политика
В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине
В украинском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление МИД Израиля по поводу антисемитизма на Украине.
Биатлон
Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации
Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Политика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций
Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.
Политика
Описаны подробности удара «Тора» по украинскому лайнеру
Вылет украинского лайнера из иранской столицы действительно был задержан почти на час, следует из данных онлайн-трекера Flightradar24.
Общество
Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Общество
Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Политика
Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине
Конференция по урегулированию в Ливии состоится 19 января в Берлине. Об этом сообщило правительство Германии.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Происшествия
Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата
Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
Общество
Суд рассмотрит иск к родителям девочки, находящейся пять лет в клинике
Пресненский районный суд рассмотрит 28 января исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в частной столичной клинике.
Политика
На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы
По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.