Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи.

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Политика Великобритания секретно финансировала Reuters в годы Холодной войны Британская вещательная корпорация (BBC) со ссылкой на ранее секретные документы сообщила о секретном финансировании информагентства Reuters со стороны британских властей в 1960–1970 годы.

Общество Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.

Политика На Украине расследуют дело против Порошенко и администрации Обамы По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.