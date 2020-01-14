Экономика

Lenta.ruLenta.ruПенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские.
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