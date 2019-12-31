Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

РБКвчера в 03:21

Пенсии в России повысили на 6,6%

Коммерсантъвчера в 04:36

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Lenta.ru 04:02
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Apple исполнит мечты поклонников iPhone SE в двойном размере

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Новый год начинается прекрасно, если ты фанат Marvel. Disney рассказал, что WandaVision теперь появится в Disney+ в 2020 году.
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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан в матче утешительного раунда МЧМ

Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.
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Хоккей

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«Интер» ведет переговоры по Эриксену

По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Матч ТВ 08:42
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Игромания.ру 06:45
Общество

Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 06:16
Происшествия

Во ФСИН прокомментировали видео применения силы в кемеровском СИЗО

РИА Новости 08:26
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Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
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Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Lenta.ru 09:02
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Энергетика

На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»

Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
Lenta.ru 08:14
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

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Lenta.ru 09:04
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Гаджеты

Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее

Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
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51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
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Общество

Daily Star: Ливан получил ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.
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"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
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Обезьяны заживо сгорели в немецком зоопарке из-за китайских фонариков

Московский Комсомолец 08:51
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