Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Кино
Disney+ перенёc премьеру ВандаВижн на 2020 год
Новый год начинается прекрасно, если ты фанат Marvel. Disney рассказал, что WandaVision теперь появится в Disney+ в 2020 году.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан в матче утешительного раунда МЧМ
Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее.
Футбол
«Интер» ведет переговоры по Эриксену
По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Кино
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Общество
Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов
Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Экономика
Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов США, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — посетовал Агаларов в ответ на вопрос, что ждет российскую экономику и российский бизнес в 2020 году.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Энергетика
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Гаджеты
Бюджетный смартфон от Nokia стал ещё доступнее
Смартфон Nokia 4.2 снова упал в цене.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Общество
Daily Star: Ливан получил ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Международный ордер на арест бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона был направлен от Интерпола в ливанские спецслужбы, пишет газета Daily Star со ссылкой на и. о. министра юстиции Ливана и еще один источник в ведомстве.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Происшествия