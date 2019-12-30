Экономика
ТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить698
с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Кино
Карельская чемпионка мира по боям на мечах оценила поединки в новом Ведьмаке
Общество
СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Политика
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Здоровье
В Китае распространяется пневмония неизвестного происхождения
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась едва скрывая раздражение.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой
Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Во время совместного отдыха с возлюбленной на горнолыжном курорте артист повредил руку.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Спорт
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»
Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.