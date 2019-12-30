Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ru31.12.19 в 23:20

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

В России увеличился размер страховых пенсий

Аргументы недели07:30
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В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

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Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
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Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия 09:22
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Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
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Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Коммерсантъ 10:24
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Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
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Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира

Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Известия 07:46
Политика

Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
URA.Ru 10:34
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
МР7.ру 06:38
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 01 января в 04:22
Происшествия

Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 14:20
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 г. составили 12,3 млрд рублей

По данным, опубликованным сегодня на сайте Министерства культуры РФ, кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 миллиарда рублей.
Российская газета 11:15
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Политика

Россия еще на год продлила ответное продэмбарго

Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.
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Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Интернет

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями

Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Дни24 07:32
Армия и оружие

«Мир на пороге страшных событий»: об убийстве Сулеймани

Журналист Максим Шевченко высказался по поводу возможного военного конфликта с Ираном.
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Армия и оружие

Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м

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Футбол

ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»

ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
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Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» ожидают ухода Погба из клуба

Издание The Times сообщает, что футболисты "Манчестер Юнайтед" ждут ухода из клуба французского полузащитника Поля Погба.
Sport.ru 07:29
Политика

Госдеп заявил о готовности к любому ответу Ирана на убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в пятницу, 3 января, телеканалу CNN, что США готовы к любому ответу Ирана на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Наука

Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ

News.ru вчера в 06:40
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Политика

Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Политика Сегодня 05:44
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

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