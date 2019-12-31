Экономика
ТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Здоровье
Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний
Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Общество
Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона
Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Политика
Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит
«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Экономика
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Армия и оружие
Российские военнослужащие отработали прикрытие объектов в Таджикистане
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса
Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте
Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Авто
Этот DeLorean находился в гараже последние 32 года
Похоже, что находки старинных автомобилей в заброшенных сараях, которые получили название «капсулы времени» становятся все более и более распространенными в последнее время.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Баскетбол
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в матче НБА
В составе хозяев паркета трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (31 очко, 13 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис записал себе в актив 26 очков и 11 подборов.