Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Увеличен минимальный размер оплаты труда и пенсии россиян

ПРАЙМ31.12.19 в 16:16

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Вечерняя Москва вчера в 17:17
Общество

В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
Здоровье

Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 00:00
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Anonsens 30.12.19 в 03:18
Общество

Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика

Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:17
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Игры

Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Ferra вчера в 14:12
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Экономика

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Известия вчера в 00:25
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером

Vprognoze.ru вчера в 06:49
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Армия и оружие

Российские военнослужащие отработали прикрытие объектов в Таджикистане

ТК Звезда вчера в 23:25
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
РБК 01:28
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в дерзком бикини отметила Новый год на яхте

Приятели отметили Новый год по российскому времени, шумно откупорив бутылочку шампанского.
Телепрограмма вчера в 09:14
Авто

Этот DeLorean находился в гараже последние 32 года

Похоже, что находки старинных автомобилей в заброшенных сараях, которые получили название «капсулы времени» становятся все более и более распространенными в последнее время.
CarsWeek.ru вчера в 06:20
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в матче НБА

В составе хозяев паркета трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (31 очко, 13 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис записал себе в актив 26 очков и 11 подборов.
РИА Новости 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное