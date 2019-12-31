Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат пенсионеры

Primpress.ruвчера в 11:30

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ru31.12.19 в 23:20

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Армия и оружие

В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Газета.Ru 00:00
Армия и оружие

В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru вчера в 23:04
Кино

«Россия-1» покажет комедию «Одесский пароход» 1 января

ФАН 01 января в 10:27
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Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ

News.ru вчера в 08:58
Общество

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Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей.
НГС вчера в 00:07
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
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Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру вчера в 02:19
Транспорт

Прокуратура и УФАС Сахалина взяли под контроль ситуацию в порту Холмск

УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск.
REGNUM 01:29
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
Здоровье

Врач рассказал, как быстро убрать живот после праздников

Medical Note 00:29
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» сыграл сенсационно в матче против «Шеффилда»

Матч ТВ вчера в 18:01
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Происшествия

На Украине на ходу загорелся пассажирский поезд

2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков-Херсон».
REGNUM 01:41
Шоу-бизнес

Супермодель Наталья Водянова выходит замуж

В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Аргументы и Факты 01 января в 09:25
Политика

Ищенко объяснил, почему именно Зеленский в вопросе Донбасса стал хуже Порошенко

При президентстве Петра Порошенко было больше встреч в Нормандском формате и больше отводов войск, чем при Владимире Зеленском.
Украина.ру вчера в 23:30
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 01 января в 10:40
Игры

PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому

Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
iXBT.com 00:46
Происшествия

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли живой

Известия 01 января в 11:02
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6 получили EMUI 10

Как пишет источник, компания Huawei со вчерашнего дня открыла публичное бета-тестирование прошивки EMUI 10 для трех смартфонов и одного планшета: Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и Huawei MediaPad M6.
iXBT.com 00:02
Космос

Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году

Власти Индии установили срок запуска – ноябрь 2020. Но в случае, если что-то пойдет не так, полет перенесут на 2021 год.
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Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Авто

Tesla Model 3 начали производить в Китае

Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Inc-news.ru 01 января в 11:00
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
РИА Новости вчера в 03:55
Музыка

Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина считает, что победу в музыкальном шоу "Голос" заслуживает исполнитель Ив Набиев, об этом она написала в Instagram.
РИА Новости вчера в 17:06
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

РБК вчера в 21:38
Политика

Помпео рассказал о радующихся убийству Сулеймани жителях Ирака

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что иракцы радуются известию об уничтожении главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
News.ru 01:16
Происшествия

Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек

В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
РИА Новости вчера в 15:50
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