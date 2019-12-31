Экономика
Новости Горного АлтаяУ неработающих пенсионеров с нового года увеличатся пенсии
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам Горно-Алтайска проиндексируют.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту
ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Общество
Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Армия и оружие
США дополнительно отправят три тысячи военных на Ближний Восток
По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были отправлены 750 человек.
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Гаджеты
Samsung представил новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Спорт
Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Наука
Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей
На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Хоккей
Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция
Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований
Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Хоккей
Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»
Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.