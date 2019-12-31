Экономика

Новости Горного АлтаяНовости Горного АлтаяУ неработающих пенсионеров с нового года увеличатся пенсии

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам Горно-Алтайска проиндексируют.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

В России увеличился размер страховых пенсий

Аргументы недели07:30

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий

Primpress.ru13:30

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

С 2020 года россиян ждут прибавки к пенсиям и заработным платам

Live2430.12.19 в 17:38

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество

Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова

"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
ТАСС 13:57
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Армия и оружие

США дополнительно отправят три тысячи военных на Ближний Восток

По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были отправлены 750 человек.
News.ru 13:24
Энергетика

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости 13:33
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Гаджеты

Samsung представил новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия вчера в 05:20
Спорт

Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».
REGNUM 10:36
Общество

На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского

Известия 13:48
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Наука

Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей

На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Красная весна вчера в 09:34
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru вчера в 17:58
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

BFM.ru 04:50
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском вчера в 00:28
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 13:18
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Политика

Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
News.ru 06:47
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Хоккей

Василий Подколзин: «Прекрасно помню, как шведы обыгрывали меня на Глинке и ЮЧМ»

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин поделился ожиданиями от встречи с командой Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 14:02
Общество

Метеоритный дождь Квадрантиды будет виден в России

BFM.ru 13:39
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Финансы

Рубль начал расти по отношению к доллару и евро

На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
РЕН ТВ 04:23
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
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