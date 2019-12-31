Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

Пенсии в России повысили на 6,6%

Коммерсантъвчера в 04:36

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ru31.12.19 в 23:20

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

РБКвчера в 03:21

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.
SMINEWS в Подольске 31.12.19 в 11:28
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт 31.12.19 в 14:28
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В Тюменской области нацпроект помог появиться сотням «детей из пробирки»

В Тюменской области при помощи вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), применяемой в рамках национального проекта «Демография», в 2019 году родилось 396 долгожданных малышей.
REGNUM вчера в 23:36
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В Астрахани произошел пожар в жилом доме

РБК вчера в 23:23
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«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 17:17
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM вчера в 08:12
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

Неизвестный вирус, попав в организм, поражает легкие и вызывает "несбиваемую" высокую температуру.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru вчера в 13:59
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках

Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:03
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:25
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Кино

Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена

Геральт-бодибилдер: как Генри Кавилл раскачался для «Ведьмака» В 2018 году стало известно, что Netflix берётся за экранизацию культовой книжной серии «Саги о ведьмаке и ведьмачке».
Чемпионат 28.12.19 в 19:02
Футбол

3-й бомбардир Лиги 1 нападающий «Лилля» Осимхен мог перейти в «Спартак»

Одно из главных открытий нынешнего сезона французской Лиги 1 нигерийский нападающий «Лилля» Виктор Осимхен признался, что мог перейти в московский «Спартак».
Чемпионат вчера в 23:23
Космос

Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году

На официальном YouTube-канале Роскосмоса было опубликовано видео под названием “Космические итоги года”, в котором помимо всего прочего появилась информация о том, что компания удвоит количество запусков в 2020 году.
Ferra 30.12.19 в 09:52
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Авто

Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году

Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
UfaTime.ru вчера в 21:22
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:34
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:05
Культура

Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером

Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Сахалин.Инфо вчера в 20:30
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Вести.Ru вчера в 19:01
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