Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в январе

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Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
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Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

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