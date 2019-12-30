Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
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