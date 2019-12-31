Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту
ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Президент Ирана пообещал отомстить за убийство генерала Сулеймани
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
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СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
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Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Происшествия
В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо
"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
Армия и оружие
В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США
"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Политика
В 2020 году Россия утилизирует две баллистические ракеты «Воевода»
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Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне
Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Наука
Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизирует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме
Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Интернет
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями
Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Гаджеты
Альтернативный дизайн и скрытая камера в исполнении OnePlus
Смартфон будет выполнен в стандартном моноблочном корпусе, его камера будет не только оформлена нестандартной полосой.
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
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Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
«Аэрофлот» признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.