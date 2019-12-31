Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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В России увеличился размер страховых пенсий

Аргументы недели07:30

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

Страховые пенсии россиян увеличились на 6,6%

VSE42.RU00:41

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Политика

Президент Ирана пообещал отомстить за убийство генерала Сулеймани

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
News.ru 01:35
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

"Трижды судимый за различные преступления пассажир такси, будучи в алкогольном опьянении, в ночь на пятницу отказался платить за проезд и напал на 35-летнюю женщину-водителя, он нанес ей несколько ножевых ранений в лицо", - сказала представитель ведомства.
ТАСС 07:58
Армия и оружие

В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
РЕН ТВ 07:58
Политика

В 2020 году Россия утилизирует две баллистические ракеты «Воевода»

До 30 ноября 2020 года Россия утилизирует две межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода».
Сусанин 03:27
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Общество

Среди выезжающих в Европу через Белоруссию большинство россияне

Граждане России составляют большинство выезжающих в страны Евросоюза через территорию Белоруссии на январские праздники, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
РИА Новости 07:10
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

РИА Новости вчера в 18:17
Наука

Вакцина от гриппа помогла в борьбе с опасными раковыми опухолями

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты выяснили, что вакцина от гриппа мобилизирует иммунитет и может использоваться в качестве дополнительной антиопухолевой терапии.
ToDay News Ufa вчера в 11:13
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в убийстве у ресторана в Сухуме

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года в Сухуме люди в масках открыли стрельбу возле входа в ресторан "Сан-Ремо", в результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Кавказский узел вчера в 20:30
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Интернет

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями

Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Дни24 07:32
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия

Мать съела сердце девушки сына ради богатства

Lenta.ru 04:02
Гаджеты

Альтернативный дизайн и скрытая камера в исполнении OnePlus

Смартфон будет выполнен в стандартном моноблочном корпусе, его камера будет не только оформлена нестандартной полосой.
iXBT.com 05:37
Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 января в размере 61,9057 руб., курс евро - 69,3406 руб

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 69,3406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,57 коп.
Финмаркет 01:21
Общество

Лотерейный билет с выигрышем в миллиард рублей купили в Подмосковье

Вечерняя Москва 07:37
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Политика

Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Российская газета 06:12
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 05:18
Общество

«Аэрофлот» признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире

Секрет фирмы 04:22
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
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