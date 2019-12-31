Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.

Пенсии в России повысили на 6,6%

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Политика Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.

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Армия и оружие В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США "Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

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Интернет Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.

Хоккей Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.