Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат пенсионеры

Primpress.ruвчера в 11:30

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ТАСС31.12.19 в 16:06

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Комсомольская правда01 января в 09:47

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

С 2020 года россиян ждут прибавки к пенсиям и заработным платам

Live2430.12.19 в 17:38

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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