Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту
ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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