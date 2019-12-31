Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%

Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ru31.12.19 в 23:20

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

Комсомольская правда31.12.19 в 23:39

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

С 2020 года россиян ждут прибавки к пенсиям и заработным платам

Live2430.12.19 в 17:38

Большой обман пенсионной реформы: Цены порубили «путинскую прибавку» в капусту

ИА Хакасия30.12.19 в 17:31
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Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

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