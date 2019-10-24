Экономика
Lenta.ruПенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета. В том числе речь идет о пенсиях, социальных пособиях, зарплатах работникам государственных и муниципальных организаций.
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с чего всё началось
В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.РБК00:00
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РИА Новости 05:47
Происшествия
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Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
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Украина.ру вчера в 09:18
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В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум по Сирии
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжались больше шести часов.
Первый канал вчера в 00:26
Политика
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой.
Российская газета 06:11
Теннис
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Бывший теннисист Марат Сафин попытался сравнить по популярности футбол и теннис.
Soccer.ru 02:19
Общество
Владельцы половины вагонов в РФ пригрозили уйти из страны
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БИЗНЕС Online 05:51
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Минздрав допустил возможность запуска дистанционной продажи рецептурных лекарств.
Доктор Питер вчера в 03:34
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Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на место проведения пресс-конференции в Москве.
RT на русском 05:21
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
Суд в Бангладеш приговорил к казни 16 человек за убийство студентки
Московский Комсомолец 03:34
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
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Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
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Армия и оружие
Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии
В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих.
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Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Вести.Ru 06:15
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
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Газета.Ru 22 октября в 23:16
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В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48