Экономика
Lenta.ruПенсии в России предложили платить по-новому
Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета. В том числе речь идет о пенсиях, социальных пособиях, зарплатах работникам государственных и муниципальных организаций.
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В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.РБК00:00
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