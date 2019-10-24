Экономика

Lenta.ruLenta.ruПенсии в России предложили платить по-новому

Центробанк России собирается до 2023 года внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физлицам средств из бюджета. В том числе речь идет о пенсиях, социальных пособиях, зарплатах работникам государственных и муниципальных организаций.
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с чего всё началось

ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября.
РБК00:00

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ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

РБК00:00

РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Коммерсантъ01:08

ЦБ планирует добавить в Систему быстрых платежей возможность выплат пенсий

Ведомости01:53

ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей

Фонтанка.Ру02:10

Пенсии в России предложили платить по-новому

Lenta.ru04:31

Банк России предложил переводить пенсии и стипендии по номеру телефона

Вести.Финанс02:44

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