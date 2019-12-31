с чего всё началось

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича показала свои пышные формы В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.

Политика Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.

Общество Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).

Политика В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.

Общество Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.

Общество Нарколог Минздрава предложил начать учить россиян употреблять алкоголь "Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить", - подчеркнул Брюн.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области В результате ДТП четыре человека погибли и еще четыре пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.