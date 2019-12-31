Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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с чего всё началось
«К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляет 10 137 руб., после индексации она увеличится на 669 руб. и составит 10 806 руб.»,— говорится в сообщении ПФР.Коммерсантъвчера в 04:36
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