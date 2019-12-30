Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
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Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
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Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО
«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — сообщается на сайте «Парламентской газеты».
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Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
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В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Хоккей
Канада (до 20) – Чехия (до 20): прогноз на хоккей от Владимира Вуйтека
Хоккейный эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек предлагает ставку на уверенную победу сборной Канады в матче молодёжного чемпионата мира.
Армия и оружие
СМИ сообщили о прибытии самолётов с боевиками из Сирии в столицу Ливии
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Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Евгений Лапенков / фото: пресс-служба "Северстали" Разин позволяет себе очень многое, говорит нелицеприятные вещи в адрес игроков.
Общество
Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году
Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
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В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
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Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
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Японская прокуратура проводит обыск в резиденции Карлоса Гона в Токио
Токийская прокуратура в четверг приступила к проведению обысков в резиденции бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в японской столице, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.
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Россия сразится со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Сюрприз на старте плей-офф В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Швейцарией.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
Опубликовано неизвестное аудио Сергея Скрипаля
Племянница отравленного в Солсбери перебежчика Сергея Скрипаля Виктория передала в наше распоряжение не публиковавшуюся ранее аудиозапись его звонка в Россию - это послание Скрипаль оставил на автоответчике 9 мая 2019 года.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Футбол
Артета надеется, что Джака останется в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется, что полузащитник команды Гранит Джака останется в английском клубе.