Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР
 отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.
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