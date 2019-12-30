с чего всё началось

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Общество Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7% В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.

Политика Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.

Политика Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.