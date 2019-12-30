Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России выросли страховые пенсии

С 1 января в России проиндексированы страховые пенсии на 6,6%. Выплаты в новом размере пенсионеры начали получать уже с 25 декабря. Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции.
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ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ru13:30

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ПРАЙМвчера в 16:16

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

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