Экономика
Российская газетаВ России выросли страховые пенсии
С 1 января в России проиндексированы страховые пенсии на 6,6%. Выплаты в новом размере пенсионеры начали получать уже с 25 декабря. Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции.
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Политика
Госбюро расследований Украины обнаружило у себя кризис
Госбюро расследований Украины сообщило o "кризисных явлениях" в своей деятельности.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии
Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Наука
Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Хоккей
НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
«Даллас» нанес поражение «Нэшвиллу» (4:2) в «Зимней классике»-2020. Матч проходил на стадионе «Коттон Боул» в Далласе.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Для покупки Xiaomi Mi 10 предложат в версиях 8/128 ГБ, а также в версиях с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.
Политика
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Певец Валерий Сюткин заявил, что ответит Сергею Шнурову за шутку про его возраст, передает РИА Новости.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Футбол
Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ
Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Происшествия