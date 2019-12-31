Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город2415:59

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
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