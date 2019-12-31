Экономика
ТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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Армия и оружие
Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации
В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Политика
В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Воронеже в 2020 году
Уже через шесть месяцев воронежцы за 1 кВТ / ч заплатят уже не 3,85, а 4,04 руб. Вырастет в цене и холодная вода, но на 4,3% — с 25,19 до 26,29 руб. за один кубометр.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Происшествия
Иранское ополчение около Багдада подверглось авиаудару
Кортеж проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» подвергся авиаудару около Багдада.
Общество
Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака
Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Политика
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Общество
Нарколог уточнил безопасную дозу алкоголя
"Безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины – одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки", – цитирует его "Вечерняя Москва".
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Футбол
«Монако» подписал защитника «Партизана»
«Монако» сообщил о переходе защитника «Партизана» Страхини Павловича. Об этом информирует пресс-служба «монегасков».
Армия и оружие
Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Энергетика
ТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти
На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Культура
Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»
Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.