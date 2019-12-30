с чего всё началось

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Здоровье Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.

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Происшествия В Амурской области пропал двухлетний мальчик "Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.