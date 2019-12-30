Экономика
ТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить378
с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Общество
В России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Общество
В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках
Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Космос
Мировая космонавтика подвела итоги 2019 года
Российская и мировая космонавтика в 2019 году пережила целую череду успехов и неудач. Главные из них вспоминают "Известия".
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Единоборства
Али Исаев победил в PFL в бою за $1 миллион
Политика
Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Авто
Как Нива, только лучше: стоит ли покупать Toyota RAV4 II за 500 тысяч рублей
Один из очевидных ответов – собрать полмиллиона и купить RAV4 предыдущего, второго поколения: наши коллеги из Авито авто уверенно говорят, что за эту сумму можно купить живую машину.
Футбол
Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Экономика
В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк
Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
Политика
Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа
Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины.
Фигурное катание
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Футбол
«Текстильщик» определился с новым главным тренером
Здоровье
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на январь-февраль следующего года и подписали дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива.