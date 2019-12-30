с чего всё началось

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Наука Вулканизм оказался связан с вращением Земли Геофизики Джанлука Соттили из Рима и Франсуа Ламбер из Парижа сопоставили информацию об извержениях вулкана Этна с данными о полярном движении планеты и пришли к выводу, что извержения связаны с вращением Земли.

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке На востоке Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой около 5,5, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

Общество В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

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Космос Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

Авто В России повышаются акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о новом размере ставок акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили, сообщает ИА REGNUM.

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Общество Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.

Авто Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.

Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.

Гаджеты Раскрыты характеристики PlayStation 5 Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.