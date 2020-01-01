Экономика
Российская газетаВ России выросли страховые пенсии
Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.
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Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Авто
Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января
По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Наука
Доказано, что оскорбления ранят человека, даже если исходят от робота
Американские ученые Университета Карнеги — Меллона экспериментальным путем доказали, что троллинг - оскорбления, провокации ранят человека независимо от того, кто этим занимается, даже если это будет робот.
Наука
Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок
Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Кино
Фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение» выходит на экраны страны
На экраны кинотеатров страны выходит фильм Фёдора Бондарчука «Вторжение». Это продолжение его кинокартины «Притяжение».
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Гаджеты
В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Политика
Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Космос
Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну
В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
Политика
Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что предстоящее десятилетие положит конец вражде и разногласиям, став для Соединенного Королевства временем процветания и возможностей.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».