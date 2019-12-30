Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить368
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:00, Ашберн
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России.
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Культура
В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»
Технологии
Будущее — в цифрах и фактах
1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Кино
Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»
Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Экономика
Dzintars постепенно закроет свои магазины
Магазины неплатежеспособной косметической фабрики Dzintars постепенно будут закрыты, сообщил администратор предприятия Янис Берзиньш, передает tvnet.lv.
Политика
Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Культура
«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»
Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Общество
Фейерверк прогремит в новогоднюю ночь на пл. Ленина в Чите
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.