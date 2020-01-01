Экономика

Суть событийСуть событийПенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января

Пенсионный фонд России в 2020 году повышает размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров. Увеличение составит в среднем на 1 тысячу рублей. С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

В России повысили пенсии

Lenta.ru17:36

ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 08:49

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС16:06

В России выросли страховые пенсии

Российская газета16:20

От нищеты роются в мусорках: кому поднимут пенсию в 2020

Pro Город Ярославль04:00

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru18:21

В следующем году индексация пенсий опередит инфляцию

Наш Красноярский крайвчера в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:29, Ашберн
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Piter.tv 06:55
Политика

Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
РИА Новости 22:18
Экономика

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости 15:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
РИА Новости 16:38
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента

Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
RuNews24.ru 05:26
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 22:20
Общество

Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РБК 12:03
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Общество

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Lenta.ru 22:14
Общество

Некрасова сняли с должности министра природы Забайкалья

«Освободить Некрасова Олега Владимировича от замещаемой должности и.о. министра природных ресурсов Забайкальского края и уволить с государственной гражданской службы 31 декабря 2019 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», - говорится в распоряжении.
Zab.RU 07:08
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Газета.Ru 09:46
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Shraibikus News 07:49
Армия и оружие

Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы

Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
Взгляд.ру 07:48
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок

Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.
РЕН ТВ 29 декабря в 19:54
Происшествия

Пенсионеры в Красноярске пытались поджечь себя из-за отказа в жилье

Два ветерана труда попытались сжечь себя на пороге административного здания в Красноярске.
Pravda.Ru 08:22
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру вчера в 06:15
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК вчера в 16:42
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Футбол

Глушаков: пошел этот 2019 год в баню

Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Газета.Ru 07:40
Общество

Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Lenta.ru 11:57
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное