Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

Комсомольская правдавчера в 23:39

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ruвчера в 23:20

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ТАССвчера в 16:06

В России выросли страховые пенсии

Российская газетавчера в 16:20

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В следующем году индексация пенсий опередит инфляцию

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Piter.tv 30.12.19 в 03:58
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Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 30.12.19 в 06:54
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На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
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Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru вчера в 04:46
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На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
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Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29.12.19 в 15:00
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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Российская газета 30.12.19 в 12:32
Финансы

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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
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По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
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Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
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По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
ProUfu.ru вчера в 06:51
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