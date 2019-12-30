Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

Газета.Ru02:11

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

Комсомольская правдавчера в 23:39

От нищеты роются в мусорках: кому поднимут пенсию в 2020

Pro Город Ярославльвчера в 04:00

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ruвчера в 18:21

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАССвчера в 16:06

В России выросли страховые пенсии

Российская газетавчера в 16:20

В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 января

URA.Ruвчера в 23:20
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Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Политика

В Багдаде начался штурм американского посольства

Pravda.Ru вчера в 05:24
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01:29
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом по телефону

Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
Газета.Ru вчера в 07:24
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru вчера в 05:41
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Экономика

С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
Planet Today вчера в 02:20
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 01:56
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
ToDay News Ufa вчера в 03:10
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 08:24
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Общество

В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости

В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 22:57
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

Лезги газет вчера в 15:31
Политика

Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Национальная служба новостей вчера в 05:56
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Режим самозанятых распространяется на 19 новых регионов России

Новый налоговый режим для самозанятых, который в прошлом году действовал в четырех пилотных регионах, с 1 января 2020 года начинает действовать еще в 19 субъектах России.
ТАСС вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
REGNUM 01:50
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Энергетика

Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»

C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Двухлетний мальчик пропал в Амурской области

Следственный комитет разыскивают двухлетнего мальчика в Благовещенске. Об этом говорится на сайте СК по Амурской области.
Известия 00:06
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Гаджеты

Флагман Xiaomi получит мощнейшую зарядку

Следующий флагман Xiaomi получит рекордную по скорости зарядку.
Lenta.ru 30.12.19 в 01:03
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